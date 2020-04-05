В Австрії заборонили більше десяти осіб на похоронах та п'яти - на весіллі

Через епідемію коронавірусу в Австрії на похоронах мають бути не більше десяти осіб, а на весіллі - не більше п'яти.

Відповідні обмеження передбачені указом федерального міністерства з питань соціального захисту, охорони здоров'я, догляду та захисту прав споживачів Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Похорони можуть проводитися лише у вузькому сімейному колі за участю щонайбільше 10 осіб. Весілля обмежені п’ятьма особами", - йдеться у підписаному 1 квітня документі.

Обмеження діють до 13 квітня.

Раніше австрійські ЗМІ повідомляли, що через такі обмеження ритуальні служби Відня почали пропонувати безкоштовну послугу з онлайн-трансляції поховання для тих членів родини, які не можуть бути присутніми на кладовищі. Лінк та пароль на трансляцію надсилаються таким людям електронною поштою.

Станом на 5 квітня в Австрії зафіксовано майже 12 тис. випадків інфікування новим типом коронавірусу, померли понад 200 осіб. Майже 3 тис. хворих на COVID-19 вже одужали.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 березня в Австрії діє оновлений пакет жорстких заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавірусу. По всій державі припинили роботу всі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків та центрів мобільного зв’язку. У церквах припинено відкриті богослужіння, заборонені усі масові заходи та спортивні події, закриті навчальні заклади, об'єкти культури. Від громадян вимагається перебувати в домашній самоізоляції і виходити з дому лише у разі необхідності. Порушення карається високими штрафами.

Фото: wedding.ua