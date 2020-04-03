У Перу чоловікам і жінкам заборонили виходити на вулицю в один день

У Перу чоловікам і жінкам заборонили виходити на вулицю в один день

Коронавірус
Укрінформ
У Перу заборонили чоловікам і жінками виходити на вулицю в один день у рамках обмежень, пов'язаних із коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

«У Перу застосовують нові заходи задля припинення поширення коронавірусу, обмежуючи громадський рух за статтю», - йдеться у повідомленні.

Згідно з новим розпорядженням, чоловікам дозволили виходити з дому лише в понеділок, середу і п'ятницю, жінкам — у вівторок, четвер і суботу.

У неділю обом статям заборонили виходити на вулицю.

Президент Перу Мартін Віскарра заявив, що попередні обмеження теж були результативними, однак не виправдали всіх очікувань.

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За його словами, нові гендерні обмеження мають вдвічі зменшити кількість людей, котрі одночасно перебувають на вулиці.

Нові правила набули чинності 3 квітня і триватимуть до 12 квітня, коли планується скасувати загальнодержавний карантин, запроваджений в країні 16 березня.

У Перу зафіксували понад 1 400 випадків інфікування коронавірусом, серед них 55 летальні.

Аналогічні заходи вжили у Панамі.

У світі станом на 14:00 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 30 тисяч 325 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 54 207 осіб померли, одужали 219 905 людей.

Фото: Getty images

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