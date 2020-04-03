У Перу чоловікам і жінкам заборонили виходити на вулицю в один день

У Перу заборонили чоловікам і жінками виходити на вулицю в один день у рамках обмежень, пов'язаних із коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

«У Перу застосовують нові заходи задля припинення поширення коронавірусу, обмежуючи громадський рух за статтю», - йдеться у повідомленні.

Згідно з новим розпорядженням, чоловікам дозволили виходити з дому лише в понеділок, середу і п'ятницю, жінкам — у вівторок, четвер і суботу.

У неділю обом статям заборонили виходити на вулицю.

Президент Перу Мартін Віскарра заявив, що попередні обмеження теж були результативними, однак не виправдали всіх очікувань.

За його словами, нові гендерні обмеження мають вдвічі зменшити кількість людей, котрі одночасно перебувають на вулиці.

Нові правила набули чинності 3 квітня і триватимуть до 12 квітня, коли планується скасувати загальнодержавний карантин, запроваджений в країні 16 березня.

У Перу зафіксували понад 1 400 випадків інфікування коронавірусом, серед них 55 летальні.

Аналогічні заходи вжили у Панамі.

У світі станом на 14:00 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 30 тисяч 325 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 54 207 осіб померли, одужали 219 905 людей.

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