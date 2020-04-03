У Бельгії вірусологи побачили ознаки "гальмування" епідемії

Кількість нових випадків COVID-19 у Бельгії протягом доби зросла ще на 1422 – до 16 тисяч 770.

Таку інформацію з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Бельгії оприлюднило видання The Brussels Times.

"Ще у 1422 людей тести на COVID-19 виявилися позитивними. 865 з них проживають у Фландрії, 374 – у Валлонії та 167 – в Брюсселі, міністерство не володіє даними про місце проживання ще 16 осіб. Загальна кількість випадків з початку пандемії – 16 770", - йдеться у публікації.

До бельгійських лікарень з діагнозом коронавірус протягом 24 годин госпіталізовано 578 пацієнтів. Таким чином загальна кількість тих, хто проходить стаціонарне лікування, зросла до 5552 людей. З них 1205 пацієнтів знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. За цей же час з лікарень після одужання виписали 377 людей.

За оцінкою бельгійських вірусологів, кількість людей, що потрапляють до лікарень щодня, стабілізувалася на рівні 500-600 осіб. Такий показник все ще залишається великим, але не зростає, що може бути ознакою того, що епідемія досягла певного "плато" свого розвитку.

Разом з тим протягом доби від хвороби померли ще 132 людини, таким чином, від початку пандемії у Бельгії від COVID-19 загинули 1143 особи.