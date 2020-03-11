На прем'єрі фільму “Толока” Михайло Іллєнко розповів про його народження

У столичному кінотеатрі “Київська Русь” відбулася прем’єра фільму “Толока” Михайла Іллєнка - з нагоди виходу стрічки у широкий прокат, наміченого на 12 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мені не віриться, що це відбулося. Бо почалося все в 1967 році...” - це були перші слова, які Михайло Іллєнко вимовив зі сцени після показу фільму.

Він розповів, що ідея "Толоки" народилася в 1967 році після розмови з братом, режисером Юрієм Іллєнком, а сюжет подарував Тарас Шевченко.

Преспоказ та пресконференція стрічки "Толока"/ Фото: Геннадій Мінченко

“Сюжет почався тоді, коли я перегорнув сторінки Шевченка і побачив маленький вірш, на дві сторінки, “У тієї Катерини хата на помості”. Отак все й починалось, все дуже просто, - 53 роки тому... Найдивніше те, що толока — ця унікальна, переможна система українського самопорятунку — як не дивно, не залишила сліду у літературі. Я не знайшов її у поезії, в живопису, не знайшов такої окремої теми в кіно. Тож сьогодні прем’єра не тільки фільму, а прем’єра, звичайно, толоки... Це про те, що кожного разу з Україною прощались і казали, що України нема. Але кожного разу Україна відроджується, так само, як воскресає українська хата”, - сказав Іллєнко.

Він зазначив, що у вірші Шевченка багато загадок, тож він як режисер домальовував і дописував за поета.

“Тарас Шевченко дає таку можливість. Цей поетичний шедевр він написав як протокол. Там написано тільки, що було. Не написано, які люди були, як вони зустрілися, чому саме так. Тому він ніби дає дозвіл тому, хто хоче зробити інтерпретацію його твору. Я вирішив зробити свою маленьку версію”, - розповів режисер.

Водночас він підкреслив, що впродовж роботи над фільмом орієнтувався і на сучасні події: “Я весь час ловив сигнали подій, які відбуваються. І наскільки це було можливо, намагався разом із групою, з акторами відобразити це у фільмі. Тому сюжет починається 400 років тому, а закінчується у наші дні”.

Режисер також підкреслив, що для нього головне — глядач: “Це наш глядач, бо ми робили фільм насамперед для українського глядача, без перебільшення. І вся група була об’єднана цією ідеєю”.

За словами Іллєнка, допрем’єрні покази “Толоки” вже відбулися у Литві, Туреччині, Болгарії, де в першу чергу збирали нашу діаспору. Фільм побував і на Донбасі, де його дивилися бійці та місцеві мешканці.

“Для мене ці перегляди були дуже великою підтримкою. Адже фільм знімався довго, сім років, і вже хотілося зрозуміти, як він буде сприйматися”, - підкреслив режисер.

Виконавиця головної ролі, донька режисера Іванна Іллєнко висловила сподівання, що фільм пресі і глядачам сподобався.

“Для нас дуже важливий сьогоднішній день. Сім років знімався цей фільм, і ми, звичайно, хвилюємося. Це фільм, я думаю, неодноразового користування. Нам буде цікаво подивитися його через рік, може, через два або через десять, і порівняти свої враження, свої емоції та себе. Бажаю нам усім, щоб ми дотовкли нашу перемогу, щоб ми побудували таку українську хату, яку не знищить жодний сусід”, - сказала акторка.

Як повідомлялося, романтична балада “Толока” - це перша екранізація творів Тараса Шевченка за останні 50 років. Вона створена компанією “Іллєнко Фільм” за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Прокатом стрічки займається компанія Ukrainian Film Distribution.

“Толока” створювалася за мотивами балади Тараса Шевченка “У тієї Катерини хата на помості”. Дія фільму охоплює понад 400 років і 14 важливих фрагментів історії України.

Режисер, автор сценарію та співпродюсер - Михайло Іллєнко. Спродюсували картину Пилип Іллєнко, Маріанна Новікова, Андрій Різоль, Максим Асадчий, Олег Щербина, Юлія Чернявська, Віталій Шереметьєв.

Головні ролі виконали Іванна Іллєнко (Катерина), Дмитро Лінартович (Іван), Богдан Бенюк (Ломака), Сергій Романюк (Бригадир), Олег Примогенов (Генерал), Мирослав Гай (Кайсак Бабай), Тетяна Нагірняк (Ізольда), Євгенія Конюх (Маруся), Василь Кухарський (Семен Босий), Дмитро Рибалевський (Василь).

Команда фільму оголосила про початок спільного проєкту з Фондом “Повернись живим”: сім гривень з кожного квитка на “Толоку” будуть перераховані фонду і спрямовані на допомогу армії.

Кінопроєкт “Толока” став одним з переможців третього конкурсного відбору Держкіно. У результаті дофінансування картина отримала державну фінансову підтримку розміром майже 28,4 млн грн, що становить 98% від загальної вартості виробництва.

Власне про фільм. У баладі Тараса Шевченка йдеться про те, як закохалися у Катерину троє козаків. Свій вибір вона довірила долі, пообіцявши стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умову, третьому вдалося врятувати “брата”, який насправді виявився коханим Катерини. Чекати “брата”, за сюжетом фільму, їй доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії.

Ця розповідь, наче притча, пролітає крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як і багато поколінь українців, знову й знову піднімає її з руїн.

Вік української хати короткий – від війни до війни. Якби не толока, не було б де й зустріти свого коханого. Завдяки толоці жодна хата в Україні ніколи не була “скраю”, а завжди у центрі громади.