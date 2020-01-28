Презентували офіційний постер фільму "Толока"

Команда фільму “Толока” випустила офіційний постер стрічки.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Дизайн постера реалізований BelkaStrelka Film Branding. Фотограф – Ярослав Пілунський”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, романтична балада “Толока” режисера Михайла Іллєнка створена компанією “Іллєнко Фільм” за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фільм вийде на широкі екрани 12 березня. Прокатом стрічки займається компанія Ukrainian Film Distribution.

“Толока” створювалася за мотивами балади Тараса Шевченка “У тієї Катерини хата на помості”. Дія фільму охоплює понад 400 років і 14 важливих фрагментів історії України.

Режисер, автор сценарію та співпродюсер - Михайло Іллєнко. Спродюсували картину Пилип Іллєнко, Маріанна Новікова, Андрій Різоль, Максим Асадчий, Олег Щербина, Юлія Чернявська, Віталій Шереметьєв та інші.

Головні ролі у фільмі виконали професійні актори: Іванна Іллєнко (Катерина), Дмитро Лінартович (Іван), Богдан Бенюк (Ломака), Сергій Романюк (Бригадир), Олег Примогенов (Генерал), Мирослав Гай (Кайсак Бабай), Тетяна Нагірняк (Ізольда), Євгенія Конюх (Маруся), Василь Кухарський (Семен Босий), Дмитро Рибалевський (Василь). А також зірки українського кіно, музики і телебачення: Ахтем Сеітаблаєв, Олег Скрипка, Сергій “Фома” Фоменко, Олег “Фагот” Михайлюта, Іван Леньо, Галя і Леся Тельнюк, Тарас Компаніченко, Дмитро і Віталій Капранови, Анна Заклецька, Роман Коляда..

Як повідомлялося, нещодавно команда фільму оголосила про початок спільного проєкту з Фондом “Повернись живим”: сім гривень з кожного квитка на “Толоку” будуть перераховані фонду і спрямовані на допомогу армії.

У Тараса Шевченка є балада про те, як закохалися у Катерину троє козаків. Свій вибір Катерина довірила долі, пообіцявши стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умови договору, третьому вдалося врятувати брата, який насправді виявився коханим Катерини. Чекати “брата”, за сюжетом фільму, їй доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії. Ця розповідь, наче притча, пролітає крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як і багато поколінь українців, знову й знову піднімає її з руїн.

Вік української хати короткий – від війни до війни. Якби не толока, не було б де й зустріти свого коханого. Завдяки толоці жодна хата в Україні ніколи не була “скраю”, завжди у центрі громади.

Кінопроєкт “Толока” став одним із переможців третього конкурсного відбору Держкіно. У результаті дофінансування картина отримала державну фінансову підтримку розміром майже 28,4 мільйона гривень, що становить 98% від загальної вартості виробництва.