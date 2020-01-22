По сім гривень з квитка на “Толоку” за Шевченком перерахують на армію

Фільм Михайла Іллєнка “Толока” вийде у всеукраїнський прокат 12 березня. З цієї нагоди команда фільму презентує другий трейлер та оголошує про початок спільного проєкту з Фондом “Повернись живим”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Сім гривень з кожного квитка на “Толоку” будуть перераховані Фонду “Повернись живим” і спрямовані на допомогу армії”, - йдеться у повідомленні.

Режисер, автор сценарію та співпродюсер фільму Михайло Іллєнко зазначає: “На початку війни я часто їздив зі своїм попереднім фільмом і з фрагментами “Толоки” до бійців на схід - від Щастя до Маріуполя, показував фільм у бліндажах, просто неба, там, де немає кінотеатрів. Тому для мене захисники України – це не чужі люди. Фонд “Повернись живим” допомагає їм, і фільм “Толока” також хоче долучитися й допомогти”.

За ініціативи режисера, першими глядачами “Толоки” стали військовослужбовці та мирне населення зони проведення операції Об’єднаних сил (ООС). Михайло Іллєнко та актори стрічки відвідали понад 20 міст та селищ Донецької і Луганської областей. Допрем’єрний тур картини зоною ООС пройшов восени 2019 року за підтримки Українського культурного фонду.

“Цей фільм для мене звучить як гімн українського волонтерства. Тому якщо ви колись допомагали армії та Майдану чи брали участь в історичних подіях у будь-який спосіб, то зможете відчути, що він про вас. Я гарантую, що це кіно не залишить вас байдужими, саме тому ми погодилися з ним співпрацювати”, - підкреслює засновник Фонду “Повернись живим” Віталій Дейнега.

Як зазначається, це вперше за часи незалежності на кіноекрани вийде екранізація твору Тараса Шевченка – стрічка знята за мотивами балади “У тієї Катерини хата на помості…”, а її сюжет охоплює 400 років історії України.

Балада Тараса Шевченка - про те, як закохалися у Катерину троє козаків. Свій вибір вона довірила долі: пообіцяла стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати договір, третьому вдалося врятувати брата, але той виявився не братом, а її коханим… Чекати на нього Катерині за сюжетом фільму доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії. Ця розповідь, наче притча, пролітає крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як багато поколінь українців, знову й знову піднімає її з руїн.

Вік української хати короткий – від війни до війни. Якби не толока, не було б де й зустріти свого коханого. Завдяки толоці жодна хата в Україні ніколи не була “скраю”, завжди у центрі громади.

Стрічку створено компанією “Іллєнко Фільм” за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури України.

Оператор - Олександр Кришталович. Композитор - Роман Вишневський. Художники-постановники - Роман Адамович, Микола Кіщук. Продюсери - Михайло Іллєнко, Пилип Іллєнко, Маріанна Новікова, Андрій Різоль та ін. Звукорежисер - Артем Мостовий.

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У ролях - Іванна Іллєнко, Дмитро Лінартович, Богдан Бенюк, Олег Примогенов, Сергій Романюк, Мирослав Гай, Дмитро Рибалевський, Василь Кухарський, Костянтин Войтенко, Тетяна Нагірняк, Євгенія Конюх.

Камеоролі у стрічці виконали зірки українського кіно, музики і телебачення: Ахтем Сеітаблаєв, Олег Скрипка, Сергій Фоменко, Олег Михайлюта, Іван Леньо, Галя і Леся Тельнюк, Тарас Компаніченко, Дмитро і Віталій Капранови, Анна Заклецька, Роман Коляда.

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