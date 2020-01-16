В Україні оголосили конкурс на президентські гранти у галузі кіно
Про це повідомляє пресслужба агентства у Facebook.
“Грант може отримати молодий діяч у галузі кінематографії віком до 35 років. Загальний обсяг коштів, передбачений на виплату трьох грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів у 2020 році, складає 3 млн 527 тис. грн. Прийом документів - з 15 січня по 14 лютого 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Держкіно проводить конкурс на здобуття грантів Президента України у галузі кінематографії відповідно до Указу Президента України від 6 лютого 1999 року № 127/99.
Мета конкурсу – надання державної фінансової підтримки молодим митцям для створення і реалізації соціально значущих творчих кінематографічних проєктів.