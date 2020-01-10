У наступний етап конкурсу на посаду голови Держкіно пройшли сім кандидатів

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило список кандидатів, допущених до наступного етапу повторного конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті НАДС.

Як зазначається, у переліку кандидатів після тестування на знання законодавства залишилось 7 осіб. Це - Слєпак Сергій Вілєнович, Король Олександр Олександрович, Куценко Станіслав Ігорович, Корнієнко Олег Олександрович, Кудерчук Марина Миколаївна, Зленко Сергій Олександрович, Бесхмельніцина Ольга Миколаївна.

Троє з претендентів — Слєпак, Куценко та Зленко — вже брали участь у першому конкурсі на посаду голови Держкіно і до фіналу не пройшли.

До тестування, що відбулося 9 січня, було допущено 10 кандидатів, з них один на тестування не з’явився.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 2 грудня 2019 р. оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно. За результатами першого конкурсу, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишалась єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно, не пройшла 21 листопада співбесіду в НАДС.

У відповідь представники української кіноіндустрії оприлюднили 22 листопада відкритий лист на ім'я перших осіб держави, в якому висловили незгоду з висновками НАДС і вийшли 25 листопада на акцію до будівлі НАДС на підтримку Сінькевич.

Юристи, що взялися захищати кандидатку, заявили, що домагатимуться перегляду рішення НАДС у суді. 2 грудня українські кіноорганізації оприлюднили відкритий лист до Прем'єр-міністра України, в якому заявили, що відновлення довіри до конкурсу в рамках наявної нормативної бази є неможливим, так само як і проведення повторного конкурсу.

Вони запропонували звільнити з Комісії з питань вищого корпусу державної служби "політично заангажованого пана Корнієнка Олександра Сергійовича"; прийняти рішення про повторне проведення співбесіди або оперативно внести зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби і запровадження права Комісії з питань вищого корпусу державної служби провести співбесіду повторно, за скаргою одного із кандидатів. Автори листа підкреслили, що обидва варіанти передбачають необхідність скасування повторно оголошеного конкурсу на голову Держкіно, а також звільнення з комісії Корнієнка.

Своєю чергою Юлія Сінькевич 24 грудня заявила про своє рішення не подаватися на повторний конкурс на посаду голови Держкіно, оскільки її участь визнає правоту членів комісії, склад якої не зміниться.