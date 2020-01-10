Керівник для НСЗУ: у наступний етап конкурсу пройшли сім кандидатів

До співбесіди з Комісією вищого корпусу з питань державної служби допущено 7 претендентів на посаду голови Національної служби здоров’я України.

Відповідний перелік кандидатів оприлюднено на сайті Національного агентства з питань державної служби.

Так, за підсумками тестування кандидатів на посаду голови Нацслужби здоров’я до співбесіди з Комісією вищого корпусу з питань держслужби допущено 7 кандидатів: т.в.о НСЗУ Оксану Мовчан, заступника голови НСЗУ Наталію Рябцеву, голову департаменту договірної роботи НСЗУ Андрія Віленського, заступника голови Чернівецької ОДА Василя Гостюка, підприємицю Марину Алтухову, а також ексзаступника директора держпідприємства "Комітет з гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України" Юлія Хомутовського та керівника організації Revival Institute for Future Вадима Арістова.

Не пройшов етап тестування народний депутат 7 та 8 скликань Андрій Шипко.

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Як повідомляє кореспондент Укрінформу, голова НАДС Олександр Стародубцев у коментарі журналістам зазначив, що на співбесіді відбудеться оцінювання компетенцій претендентів.

“На співбесіди ми оцінюємо чотири компетенції: лідерство, комунікація , орієнтація на результат і стресостійкість. Є загальний рейтинг - результати співбесіди, скільки людина набрала балів на тестуванні. По рейтингу формується шорт-лист до п’яти людей, який відправляється суб’єкту призначення. Претендентів запрошують на співбесіду до міністра, і міністр вже перевіряє досвід, доброчесність і плани на посаді”, - сказав Стародубцев.

Він додав, що НАДС підписало меморандум з НАБУ, і претенденти, яких будуть направляти на співбесіду до суб’єкта призначення, будуть проходити перевірку НАБУ, результати якої будуть надаватися Кабміну і суб'єкту призначення.

Стародубцев також повідомив, що співбесіда Комісії з претендентами на посаду голови НСЗУ може відбутися протягом двох тижнів.

“Були свята, зараз велика черга. Думаю, що співбесіда з комісію НАДС не довше, ніж два тижні”, - сказав Стародубцев.

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня відбулося тестування претендентів на посаду голови Національної служби здоров'я. Кандидати проходили тестування на знання законодавства, абстрактне мислення, знання іноземної мови.

Посада голови Національної служби здоров’я України є вакантною з листопада 2019 року, коли тодішній керівник Олег Петренко подав у відставку.

Національна служба здоров’я України здійснює виплати медичним закладам за наданням громадянам України медичних послуг згідно з Програмою медичних гарантій. На 2020 рік бюджет Програми медичних гарантій становить 72 млрд грн.