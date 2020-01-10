Заклади первинної медичної допомоги отримали понад 4 мільярди

Заклади первинної медичної допомоги отримали понад 4 млрд грн за четвертий квартал 2019 року.

Про це у Facebook повідомляє Національна служба здоров'я.

"1 464 заклади охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги уклали договір з НСЗУ, з них - 167 приватних та 248 - ФОП. 4 291 147 619 грн виплачено НСЗУ закладам ПМД", - йдеться у повідомленні.

Також виплати отримали аптечні заклади, які беруть участь у держпрограмі "Доступні ліки".За даними НСЗУ, у програмі беруть участь 7 840 аптек та аптечних пунктів, які за 4 квартал 2019 року отримали 252 079 006 грн.

Як зазначається, лікарі первинної ланки в рамках програми виписали 4 067 763 е-рецептів, 3 574 242 з них - погашені.

Читайте також: МОЗ починає збір заявок на закупівлю ліків і медичних виробів

Лікарські засоби за програмою реімбурсації “Доступні ліки” отримали 1 586 327 пацієнтів.