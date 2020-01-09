МОЗ починає збір заявок на закупівлю ліків і медичних виробів

Міністерство охорони здоров'я розпочинає збір заявок на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"До 14 січня Міністерство охорони здоров’я України збирає заявки на закупівлю ліків за кошти державного бюджету 2020 року за рядом напрямів за бюджетною програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”", - йдеться у повідомленні.

Наразі відкрито заявки за наступними напрямами:

- закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих» (для забезпечення хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз, онкологічні та онкогематологічні захворювання);

- закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда;

- закупівля лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями;

- закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання;

- закупівля лікарських засобів для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда;​

- закупівля медикаментів для громадян, які страждають на легеневу артеріальну гіпертензію.

Кінцевий термін подачі заявок - 14 січня 2020 року.