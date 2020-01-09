Реформа "вторинки" охопить понад 100 тисяч лікарів

Реформа вторинної ланки медичної допомоги охопить понад 100 тисяч лікарів та понад 1700 лікарень.

Про це журналістам сказала директор департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко.

“Зараз ми очікуємо запуску наступного етапу реформи. Менше ніж за місяць ми маємо почати контрактування закладів вторинної спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги. Понад 1700 закладів і понад 100 тисяч лікарів зараз чекають на розгортання наступного етапу трансформації системи фінансування”, - зазначила вона.

Окрім того, додала Бойко, у НСЗУ сподіваються, що конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я пройде чесно і прозоро.

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня Національне агентство з питань державної служби розпочало тестування кандидатів на посаду голови Національної служби здоров'я. Всього до конкурсу допущено 8 осіб, серед них - депутат ВР 7 та 8 скликань Андрій Шипко, т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, керівник департаменту НСЗУ Андрій Віленський, підприємниця Марина Алтухова, заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк.

Претенденти на посаду мають скласти тест на знання законодавства, тест на абстрактне та логічне мислення, тестування з іноземної мови. Також Нацагентство з держслужби проведе співбесіду з кандидатами, які складуть тести, на предмет управлінських, лідерських навичок. Остаточне рішення про призначення буде приймати Кабінет міністрів і профільне міністерство.