На посаду голови Держслужби з етнополітики претендують 11 кандидатів - конкурс

Національне агентство з питань державної служби оприлюднило список кандидатів, допущених до наступного етапу повторного конкурсу на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті НАДС.

Як зазначається, у переліку кандидатів після тестування на знання законодавства залишилось 11 осіб. Це Андрій Антоненко, Юрій Решетніков, Марина Алтухова, Анатолій Осадчий, Віталій Воробйов, Олег Корнієнко, Андрій Пономарьов, Василь Гостюк, Андрій Юраш, Сергій Бортник, Олена Богдан.

Двоє зі списку - Андрій Юраш та Юрій Решетніков - єдині фіналісти першого конкурсу на цю посаду.

До тестування, що відбулося 9 січня, було допущено 24 кандидати, з них 4 на тестування не з’явилися.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів оголосив з 2 грудня повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Оголошений у вересні конкурс на цю посаду закінчився безрезультатно. Його "обнулили" і до наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Андрій Юраш, ні його опонент Юрій Решетніков.

Як повідомляють ЗМІ, Андрій Юраш - відомий у світі релігієзнавець, який підтримував створення і визнання Православної церкви України. Юрія Решетнікова називають активним прихильником і лобістом УПЦ МП.