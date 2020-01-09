Почалося тестування претендентів на посади голів НСЗУ, Держкіно, Держпраці, Держетнополітики

У Національному агентстві з питань державної служби розпочалося тестування претендентів на посади голів Національної служби здоров'я, Держагентства з питань кіно, Держпраці, Держслужби з етнополітики та свободи совісті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У четвер, 9 січня, в Національному агентстві з питань державної служби розпочалося тестування кандидатів на посади голів Національної служби здоров'я, Державного агентства з питань кіно, Державної служби з питань праці, Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Згідно з інформацією на сайті НАДС, на посаду голови НСЗУ претендує 8 осіб. На голову Держагентства з питань праці - 20 осіб, на посаду голови Держагентства з питань кіно - 10 осіб, Держслужби з етнополітики та свободи совісті - 9 осіб.

Фото: Наталія Молчанова / Укрінформ