“Толока” Іллєнка вийде у прокат навесні

“Толока” Іллєнка вийде у прокат навесні

Трейлер
Укрінформ
Творці фільму “Толока” презентували трейлер стрічки та оголосили дату  релізу.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, переглянути трейлер можна на YouTube.

“Компанія “Іллєнко Фільм” презентувала перший офіційний трейлер стрічки “Толока”, яка вийде у кінотеатральний прокат 12 березня 2020 року. Прем’єра трейлера відбулася в межах Зимового кіноринку Одеського кінофестивалю”, - ідеться в повідомленні.

Режисер та автор сценарію фільму – Михайло Іллєнко. В головних ролях – Іванна Іллєнко, Богдан Бенюк, Дмитро Лінартович, Дмитро Рибалевський, Олег Примогенов, Сергій Романюк та Василь Кухарський.

Як зазначається, у Тараса Шевченка є маленька балада про те, як закохалися у Катерину троє козаків. Свій вибір Катерина довірила долі: пообіцяла стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умови договору, третьому вдалося врятувати брата, але брат Катерини виявився не братом, а її коханим… Фінал поезії відсувається надовго – чекати Катерині доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії. Ця розповідь, наче притча, пролітає крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує й хату Катерини. Але вона вперто, як і сотні поколінь українців, знову й знову зводить її з руїн.

Читайте також: Держкіно дає майже 23 мільйони на пригодницький детектив “Лемберг”

Вік української хати короткий – від війни до війни. Якби не толока, не було б де й зустріти свого коханого. Але жодна хата в Україні ніколи не була “скраю”.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури України. Його прокатом опікуватиметься компанія UFD. Офіційним телевізійним партнером виступить телеканал ICTV. Промокампанія стрічки відбудеться за підтримки Благодійного фонду Ігоря Янковського.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-