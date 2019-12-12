Держкіно дає майже 23 мільйони на пригодницький детектив “Лемберг”

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Фільм Ю Ей Продакшн” про надання державної підтримки на виробництво фільму “Лемберг”.

Як повідомляє пресслужба агентства, підтримка розміром 22 млн 950 тис. грн, що становить 38,64 % загальної вартості виробництва.

“Кінопроєкт пригодницького історичного детективу “Лемберг” за мотивами повісті Богдана Коломійчука “Німфи болю” є одним з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер - Ірина Громозда. Автори сценарію - Пшемислав Новаковськи, Моніка Франчак, Тарас Антипович. Продюсери - Олеся Лук’яненко, Олена Малкова, Сергій Демидів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, сюжет розгортається в 1913 році в місті Лемберг, нині сучасний Львів, а тоді – прикордонне місто Австро-Угорської імперії. Сюди на службу в кримінальну поліцію прибуває молодий польський офіцер Анджей Самковський, і його ставлять в напарники місцевому комісару Адаму Вістовичу, що відомий своїм непростим характером і брутальною поведінкою. Двоє детективів мають працювати разом і розкрити низку злочинів, а також завадити підступним планам австрійської контррозвідки.

Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.