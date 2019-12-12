Роман Кінга "Темна половина" знову екранізують
Про це повідомляє Variety.
Зазначається, що режисером стрічки виступить Алекс Росс Перрі («Королева землі», «Її запах»). Виробництвом кіноадаптації займатиметься американська медіакомпанія Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).
В центрі сюжету книги - Тед Бомонт. Коли йому було одинадцять років, він страждав жахливими головними болями, під час яких чув звуки птахів. Коли Тед пішов в школу, він втратив свідомість; після обстеження в лікарні, лікар поставив діагноз доброякісної пухлини головного мозку. Під час операції хірурги виявили що це не пухлина зовсім, а поглинений (під час внутрішньоутробного розвитку) брат-близнюк. Через багато років, коли Тед вже став успішним письменником, навколо нього починають відбуватися жахливі події — його знайомих жорстоко вбивають.
Уперше компанія MGM екранізувала роман у 1993 році. Тоді режисером виступив Джордж Ромеро («Світанок мерців»). Бюджет стрічки склав $15 млн, а касові збори - $10, 6 млн. Зйомки фільму зайняли 94 дні.
«Темна половина» була останнім романом Стівена Кінга, перш ніж він остаточно кинув пити. Його схильність до алкоголю і бажання покінчити з цим відображені в його книгах у вигляді мотиву роздвоєння особистості.