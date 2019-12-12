Роман Кінга "Темна половина" знову екранізують

Роман жахів Стівена Кінга «Темна половина» (The Dark Half) планують знову екранізувати.

Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що режисером стрічки виступить Алекс Росс Перрі («Королева землі», «Її запах»). Виробництвом кіноадаптації займатиметься американська медіакомпанія Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

В центрі сюжету книги - Тед Бомонт. Коли йому було одинадцять років, він страждав жахливими головними болями, під час яких чув звуки птахів. Коли Тед пішов в школу, він втратив свідомість; після обстеження в лікарні, лікар поставив діагноз доброякісної пухлини головного мозку. Під час операції хірурги виявили що це не пухлина зовсім, а поглинений (під час внутрішньоутробного розвитку) брат-близнюк. Через багато років, коли Тед вже став успішним письменником, навколо нього починають відбуватися жахливі події — його знайомих жорстоко вбивають.

Уперше компанія MGM екранізувала роман у 1993 році. Тоді режисером виступив Джордж Ромеро («Світанок мерців»). Бюджет стрічки склав $15 млн, а касові збори - $10, 6 млн. Зйомки фільму зайняли 94 дні.

«Темна половина» була останнім романом Стівена Кінга, перш ніж він остаточно кинув пити. Його схильність до алкоголю і бажання покінчити з цим відображені в його книгах у вигляді мотиву роздвоєння особистості.