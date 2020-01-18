Шевченківська премія-2020: відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі
Перелік оприлюднено на офіційному сайті Комітету з Національної премії.
"17 січня ц.р. члени Комітету на засіданні за результатами таємного голосування відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу", - йдеться у повідомленні.
У номінації «Література»:
1.Гримич М. Роман "Клавка"
2. Кіяновська М. Книга поезій "Бабин Яр. Голосами"
3.Прохасько Т. Збірка есеїв "Так, але..."
У номінації «Публіцистика, журналістика»:
4. Мягка (Кононенко) Є. Книга "Слово свого роду"
5. Овсієнко В. Книга "Світло людей"
6. Подобна Є. Книга "Дівчата зрізають коси"
У номінації «Музичне мистецтво»:
7. Галаневич М., Гаренецька Н., Цибульська О., Коваленко І. - гурт ДахаБраха. Музичний альбом "Шлях»
8. Заюшкіна Д., Проців Г. - гурт "Vivienne Mort". Музичний альбом "Досвід"
У номінації «Візуальні мистецтва»:
9. Братков С. Серія робіт "Імперія снів"
10. Глядєлов О. Мистецький проєкт "Карусель"
11. Кадан М. Проєкт "(не) означені"
У номінації «Кіномистецтво»:
12. Мінаєв І. Фільм "Какофонія Донбасу"
13. Томенко Т. Документальний фільм «Будинок «Слово»
У номінації «Театральне мистецтво»:
14. Троїцький В., Григорів Р., Разумейко І. Опера-реквієм "ЙОВ" ("IYOV")
15. Трунова Т. Вистава "Погані дороги".
Повідомляється, що третій тур конкурсу заплановано провести у другій декаді лютого.
Премія вручається до дня народження Тараса Шевченка — 9 березня.