Шевченківська премія-2020: відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі

Члени Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка на засіданні за результатами таємного голосування відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу.

Перелік оприлюднено на офіційному сайті Комітету з Національної премії. "17 січня ц.р. члени Комітету на засіданні за результатами таємного голосування відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу", - йдеться у повідомленні. У номінації «Література»: 1.Гримич М. Роман "Клавка" 2. Кіяновська М. Книга поезій "Бабин Яр. Голосами" 3.Прохасько Т. Збірка есеїв "Так, але..." У номінації «Публіцистика, журналістика»: 4. Мягка (Кононенко) Є. Книга "Слово свого роду" 5. Овсієнко В. Книга "Світло людей" 6. Подобна Є. Книга "Дівчата зрізають коси" У номінації «Музичне мистецтво»: 7. Галаневич М., Гаренецька Н., Цибульська О., Коваленко І. - гурт ДахаБраха. Музичний альбом "Шлях» 8. Заюшкіна Д., Проців Г. - гурт "Vivienne Mort". Музичний альбом "Досвід" У номінації «Візуальні мистецтва»: 9. Братков С. Серія робіт "Імперія снів" 10. Глядєлов О. Мистецький проєкт "Карусель" 11. Кадан М. Проєкт "(не) означені" У номінації «Кіномистецтво»: 12. Мінаєв І. Фільм "Какофонія Донбасу" 13. Томенко Т. Документальний фільм «Будинок «Слово» У номінації «Театральне мистецтво»: 14. Троїцький В., Григорів Р., Разумейко І. Опера-реквієм "ЙОВ" ("IYOV") 15. Трунова Т. Вистава "Погані дороги". Повідомляється, що третій тур конкурсу заплановано провести у другій декаді лютого. Читайте також: Українську молодь Швеції запрошують до участі в міжнародному мовно-літературному конкурсі Премія вручається до дня народження Тараса Шевченка — 9 березня.