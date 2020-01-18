Шевченківська премія-2020: відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі

Шевченківська премія-2020: відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі

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Укрінформ
Члени Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка на засіданні за результатами таємного голосування відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу.

Перелік оприлюднено на офіційному сайті Комітету з Національної премії.

"17 січня ц.р. члени Комітету на засіданні за результатами таємного голосування відібрали твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу", - йдеться у повідомленні.

У номінації «Література»:

1.Гримич М. Роман "Клавка"

2. Кіяновська М. Книга поезій "Бабин Яр. Голосами"

3.Прохасько Т. Збірка есеїв "Так, але..."

У номінації «Публіцистика, журналістика»:

4. Мягка (Кононенко) Є. Книга "Слово свого роду"

5. Овсієнко В. Книга "Світло людей"

6. Подобна Є. Книга "Дівчата зрізають коси"

У номінації «Музичне мистецтво»:

7. Галаневич М., Гаренецька Н., Цибульська О., Коваленко І. - гурт ДахаБраха. Музичний альбом "Шлях»

8. Заюшкіна Д., Проців Г. - гурт "Vivienne Mort". Музичний альбом "Досвід"

У номінації «Візуальні мистецтва»:

9. Братков С. Серія робіт "Імперія снів"

10. Глядєлов О. Мистецький проєкт "Карусель"

11. Кадан М. Проєкт "(не) означені"

У номінації «Кіномистецтво»:

12. Мінаєв І. Фільм "Какофонія Донбасу"

13. Томенко Т. Документальний фільм «Будинок «Слово»

У номінації «Театральне мистецтво»:

14. Троїцький В., Григорів Р., Разумейко І. Опера-реквієм "ЙОВ" ("IYOV")

15. Трунова Т. Вистава "Погані дороги".

Повідомляється, що третій тур конкурсу заплановано провести у другій декаді лютого.

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Премія вручається до дня народження Тараса Шевченка — 9 березня.

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