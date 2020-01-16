Українську молодь Швеції запрошують до участі в міжнародному мовно-літературному конкурсі

Українську молодь Швеції запрошують взяти участь у десятому Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє посольство України у Швеції на сторінці у Facebook.

«З 16 січня по 20 лютого 2020 року триватиме Десятий міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.Тараса Шевченка. Швеція традиційно бере участь у зазначеному конкурсі і вже другий рік поспіль учні зі Швеції входять до топ-3 лауреатів у світі», - йдеться у публікації.

Порядок проведення конкурсу визначено Положенням про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1.06.11 №571.

Роботи переможців разом зі списками та інформацією про проведення конкурсу потрібно надіслати до 27 березня 2020 р. на адресу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 214.

Як повідомляв Укрінформ, метою конкурсу є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, стимулювання учнівської та студентської молоді до вивчення української мови і літератури.

Основні завдання конкурсу - виявлення творчо обдарованої молоді та розвиток її потенціалу; виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу; виявлення майбутньої плеяди митців художнього слова.