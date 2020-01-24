На кінопремію “Золота дзиґа” подали майже 90 фільмів

На участь у конкурсі Національної кінопремії “Золота дзиґа” подали 88 повнометражних та короткометражних фільмів.

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

“На участь у Четвертій кінопремії було подано 88 повнометражних та короткометражних фільмів. Серед них 17 повнометражних ігрових, 31 короткометражний ігровий, 20 документальних, 1 повнометражний анімаційний та 19 короткометражних анімаційних фільмів”, - ідеться в повідомленні.

Нині триває селекція фільмів на відповідність вимогам регламенту Четвертої національної кінопремії. З 5 лютого члени Кіноакадемії розпочнуть голосування за фільми-претенденти на “Золоту дзиґу”.

Номінантів буде оголошено у березні. Статуетки “Золотої Дзиґи” вручатимуться у 23 номінаціях.

Цього року у їх переліку з’явилися категорії “Найкращі візуальні ефекти” та “Відкриття року”, а номінацію “Найкращий анімаційний фільм” розділено на “Найкращий повнометражний анімаційний фільм” та “Найкращий короткометражний анімаційний фільм”.

Урочиста церемонія вручення Четвертої національної кінопремії “Золота дзиґа” відбудеться 28 квітня в КВЦ “Парковий”.

Фото: Українська кіноакадемія, Фейсбук