Фільм “Толока” Іллєнка показали по всій лінії фронту на Донбасі

Фільм відомого українського режисера Михайла Іллєнка «Толока», який вийде на екрани 12 березня, першими побачили українські військові на передовій та мешканці прифронтових районів.

Про це режисер розповів у інтерв’ю Укрінформу.

«Ми оформлювали заявку на Український культурний фонд, який частково профінансував. Десь робили покази під зорями, в клубах, десь у зовсім непристосованих приміщеннях. Везли апаратуру, аби була якість показу, трохи волонтерської допомоги везли. Як звіт із цієї поїздки, ми зробили окремі репортажі, зняті документальні фото та відео. Ця поїздка була наповнена незабутніми, безцінними для мене моментами», - каже режисер.

За його словами, «Толоку» показували по всій лінії фронту, іноді покази відбувалися у дуже незвичних умовах.

«Ми там демонстрували «Толоку» під мостом, при світлі зірок. Глядачів було шестеро. Вони так зраділи нашому приїзду, так раділи показу, для них це була дуже важлива подія. Далі Пісків нас уже не пустили. В 2014 році можна було проїхати далі, а тепер там вже інші порядки й дисципліна. Ситуація тоді була дуже непроста», - розповів режисер.

За його словами, у глядачів з числа українських військових та місцевих мешканців у прифронтових районах показ фільму викликав неабиякий інтерес та багато запитань по сюжету. Це надихнуло створити «словничок», у ньому буде описано деякі з моментів кінокартини.

Зйомки фільму «Толока» почалися сім років тому. Сюжет заснований на баладі Тараса Шевченка про дівчину Катерину, в яку закохалися троє козаків. Дівчина пообіцяла залишитися з тим, хто врятує з полону її брата. Завдання виявилося з непростих, і двоє з трьох козаків загинули, один виконав завдання, але брат Катерини виявився її коханим. Сюжет кінокартини набагато глибший, вона - стислий екскурс в історію нашої держави, наповнена символами та смислами, в основу яких покладено давню українську традицію - толоку.