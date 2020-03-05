Режисер Іллєнко розповів, як задумав і знімав “Толоку”

Ідея фільму відомого українського режисера Михайла Іллєнка “Толока” про стратегію виживання України через образ хати зародилася півстоліття тому, а реалізація стала можливою лише в наш час і тривала з перервами сім років.

Фільм вийде на екрани 12 березня, розповів режисер у інтерв’ю Укрінформу.

«Ідею про стратегію виживання України через образ хати почув від брата – Юрія Іллєнка (відомий український кінооператор, кінорежисер та сценарист, брат Михайла Іллєнка - ред.)… Загалом цей фільм – про боротьбу за свій шанс, за свою свободу. І кожного разу, коли хату руйнували, вона все одно піднімалася», - розповів режисер.

За його словами, толока для українців - це майже релігійне поняття.

«Генетичний код українців матеріалізований у вигляді народної традиції – толоки, коли спільно долають біду й відновлюються. Це майже релігія. Вивчав це питання, і справді є ознаки релігії в цій традиції. Хата ж воскресає, як свого часу Бог зробив із глини людину. Відмовитися від толоки вважалося гріхом. Це і соціальна єднальна програма, і майже релігія», - сказав режисер.

Зйомки проходили неподалік Києва та біля Корсунь-Шевченківського.

«Ми не будували всі 14 хат. Побудували 5 чи 6 і робили це толокою – дуже швидко. Хата піднімається буквально за один день. Тобто відпрацьовували кіносюжет у реальності. Все знімали недалеко від Києва, окрім епізоду переправи на Хортиці. Його знімали на річці Рось, біля Корсунь-Шевченківського. І Кримський канал знімали не в Криму», - розповів Іллєнко.

Він додав, що фільм фінансувався по програмі просвітництва, є всі передумови для внесення його до шкільної програми.

Сюжет фільму заснований на баладі Тараса Шевченка про дівчину Катерину, в яку закохалися троє козаків. Дівчина пообіцяла залишитися з тим, хто врятує з полону її брата. Завдання виявилося з непростих і двоє з трьох козаків загинули, один виконав завдання, але брат Катерини виявився її коханим. Кінокартина «Толока» - це стислий екскурс в історію України, наповнена символами та смислами, в основу яких покладено давню українську традицію — толоку.