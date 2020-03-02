Кіноберезень: Почуття старої Англії, історія дерев'яної ляльки і тривале будівництво хати Катерини

Сінема-програма першого місяця весни подарує кіноглядачам чимало історій на новий лад

Над березневим кінорепертуаром тяжіє дух мандрів. У часі та просторі подорожують українські рекламні менеджери, гаїтянські зомбі і дерев'яна лялька.

З 5 БЕРЕЗНЯ

Побачення у Вегасі

Режисер фільму Сергій Вейн раніше намагався привернути симпатії аудиторії дебютною стрічкою – комедійним роуд-муві «Продюсер», який удостоївся холодного прийому кінокритики і низьких касових зборів. Втім, новий фільм Вейна витриманий в тому ж жанрі. Його центральні персонажі – рекламні менеджери Артем (Нікіта Бичків-Андріївський) та Оксана (Марина Дьяконенко), які, за завданням начальниці (Оля Полякова), відправляються до Лас-Вегаса укласти контракт з важливим клієнтом (Ерік Робертс). Особливістю завдання є те, що героям треба дістатися до мети порізно, і той, хто першим протягне американцеві документ і ручку, заслужить підвищення. Оксана і Артем, які і без того не надто тепло ставляться один до одного, розбурхані змаганням до найвищого градуса ворожнечі, проте, в силу драматичних обставин, вже на американському континенті опиняються в одному автомобілі.

Варто зазначити, що для Еріка Робертса це вже друга поява у фільмі українського виробництва після доволі комічної участі в «Аврорі» Оксани Байрак.

Емма / Emma

Нова, вже п'ята (якщо не рахувати телевізійні версії) екранізація знаменитого роману Джейн Остін, написаного у 1815 році, є дебютною стрічкою американки Отем де Уайлд, фотографки і режисерки рекламних і музичних кліпів.

Слідом за першоджерелом, фільм розповідає про вищий світ селища Гайбері в Сурреї, судженнями і дозвіллям якого майже одноосібно заправляє юна Емма Вудхаус (Аня Тейлор-Джой), представниця поважного роду, розумна, чарівна і добросерда, але досить гонорова і самовпевнена особа. Взявшись опікати вихованку місцевої школи для дівчат з аристократичних родин, Емма вирішує влаштувати для неї вигідний шлюб, але, на її подив і жах, вибраний для підопічної юнак обирає об'єктом пристрасті її саму. Таку прикру ситуацію вона вирішує сприйняти за урок смиренності, проте невдовзі її дії призводять до ще більшого непорозуміння.

Сценарій написаний новозеландською письменницею Елінор Каттон, чий роман «Світила» став найдовшим твором, який коли-небудь отримував Букерівську премію.

З 12 БЕРЕЗНЯ

Толока

Історія створення нової роботи Михайла Іллєнка виявилася навіть більш драматичною, ніж у його попереднього фільму – якщо над «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» режисер працював чотири роки, на «Толоку» пішло шість. До фінансування стрічки, бюджет якої склав 28,4 млн гривень, долучалися Держкіно, Міністерство культури, Український Культурний фонд, Верховна Рада, краудфандигова платформа, приватні фонди та продакшн-компанії.

У певному сенсі, аналогічним цьому творінню «спільнокошт» є сюжет стрічки, що будується навколо хати селянки Катерини, чиїм прототипом послужила героїня балади Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості...». Живе втілення чотирьох століть української історії раз за разом знищують катаклізми навал і репресій, і щоразу сусіди Катерини, поховавши близьких і залікувавши рани, зводять хату заново.

Крихітка зомбі / Zombi Child

Фільм Бертрана Бонелло (у вітчизняному прокаті виходила його чудова драма 2015 року «Сен Лоран») вже відомий українському глядачеві за торішнім «Київським тижнем критики», де його сприйняли одні із захопленням, інші – з подивом. Цей складний жанровий коктейль з фільму жахів, молодіжної комедії і постколоніальної сатири розповідає про будні елітної французької академії для дівчат. Одноманітне існування навчального закладу, підпорядковане суворим правилам і ритуалам, порушує поява нової студентки, гаїтянки, яка виявляється онукою Клервіуса Нарциса, найбільш відомої жертви зомбі-чаклунства.

Героїня розповідає історію свого діда заінтригованим однокурсницям, які починають підозрювати, що і вона сама одержима бісами вуду. Жорстокі язичницькі божества готуються обрушити свою лють на безтурботних нащадків європейських колонізаторів.

Пригоди Піноккіо / Pinocchio

Один з найвідоміших італійських кінорежисерів сучасності Маттео Гарроне здійснив екранізацію прославленої казки свого співвітчизника Карло Коллоді. Кінокритики, що познайомилися зі стрічкою в рамках Берлінського МКФ, відзначають її близькість до літературного першоджерела, розмах спецефектів та емоційну виразність.

Твір роповідає про дерев'яну ляльку, яка мріє стати справжнім хлопчиком, однак, згідно з моралізаторським посилом книги Коллоді, щоб виконати це бажання, їй необхідно в низці чарівних пригод подолати властиві дитині невихованість, схильність до примх і небажання вчитися.

Роль тата Джеппетто зіграв Роберто Беніньї, який раніше, у власній екранізації 2002 року, виконав роль самого Піноккіо.

З 19 БЕРЕЗНЯ

Пульс

Заснований на реальній історії чемпіонки Паралімпійських ігор 2008 року, володарки п'яти срібних і однієї бронзової медалі Оксани Ботурчук кінодебют режисера рекламних і музичних роликів Сергія Чеботаренка розповідає про дівчину з маленького містечка, яка з захопленням займається легкою атлетикою.

На жаль, отримана в результаті автомобільної аварії важка травма, через яку героїня – на ім'я Оксана, як і її прототип, – майже втрачає зір, як уявляється, змушує її відмовитися від надій на спортивні досягнення. Ба більше, реалії вітчизняної провінції з її нетерпимістю і байдужістю, здається, прирікають героїню замкнутися в чотирьох стінах своєї квартири під опікою близьких. Але Оксана поступово бере себе в руки і за підтримки свого тренера повертається до тренувань, розраховуючи підкорити спортивний Олімп вже в новій якості.

ФЕСТИВАЛЬ МІСЯЦЯ

Одна з головних подій українського кінороку, Фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, пройде з 20-го по 29-е березня. Розклад заходу незабаром з'явиться на сайті фестивалю.

Олександр Гусєв. Київ