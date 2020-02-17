Активісти вимагають не пускати в Україну ще одного російського актора

У Харкові активісти звернулися до правоохоронців із проханням заборонити в’їзд в Україну російському актору Михайлу Поліцеймако.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

"Нам стало відомо, що 3 березня у Палаці студентів Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого планується комедія "Останній поверх" за участю російського актора Михайла Поліцеймако", - зазначив Поздняков.

За його словами, Поліцеймако неодноразово виступав у анексованому Криму та занесений до списків сайту "Миротворець" - у лютому 2017 року та в лютому 2015 року він виступав у Севастополі та Сімферополі.

"Ми вже звернулися до СБУ і ДПСУ із електронним листом, вимагаючи заборонити в'їзд даній особі в Україну", - додав Поздняков.

За його словами, афіші комедії за участю Поліцеймако можна побачити поки що у центрі міста.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого у Харківському академічному українському драматичному театрі ім. Шевченка скасовано виставу за участю групи російських артистів, у тому числі, Віктора Логінова, який у 2018 році гастролював в анексованому Севастополі.

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Раніше в Україну не пустили російську акторку Ларису Удовиченко, а актор Марат Башаров сам відмовився їхати. Обоє планували виступити в Харкові зі спектаклем "Ідея фікс".

В обох випадках активісти організації "Світанок" зверталися до УСБУ в Харківській області, вимагаючи заборону на в'їзд в Україну російських артистів.