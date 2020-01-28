У Харкові скасували концерт коміка за виступи в окупованому Криму

У Харкові скасували виступ стендап-коміка Ідрака Мірзалізаде, який проживає та працює в Росії, а також виступав у анексованому Росією Криму.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

"Мірзалізаде планував 22 лютого виступити у Палаці студентів НТУ "ХПІ", але його виступ скасовано. Продаж квитків вже зупинено", - зазначив Поздняков.

За його словами, скасування пов’язане з тим, що комік у 2016 році виступав в окупованому Криму. Наразі він внесений до бази "Миротворець".

"Протягом двох місяців у Харкові за наполяганням активістів скасовано 4 виступи російських артистів-кримнашистів", - наголосив Поздняков, висловивши сподівання, що ця навала незабаром зупиниться.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня активісти громадської організації "Світанок" попередили у мережі, що до Харкова планує приїхати низка російських артистів, у тому числі Слава Комісаренко, Олена Корікова, Григорій Антипенко та Тетяна Арнтгольц, які незаконно потрапляли до Криму та виступали на окупованій Росією території.

"Ми категорично проти створення виступу кримнашистів у Харкові, тому вже зробили необхідні юридичні кроки. Впевнені, що вони подіють, а якщо ні - спрацює патріотична громадськість", - підкреслили активісти.

Читайте також: Прикордонники не пустили в Україну групу російських акторів

У Харкові 20 січня мав відбутися спектакль “Ідея фікс” за участю російських акторів Марата Башарова, Сергія Колеснікова та Лариси Удовиченко. Проте виставу було скасовано. Удовиченко та Колесникову відмовили у в’їзді до України через відвідання окупованого Криму. Що стосується Башарова, то він теж внесений до бази "Миротворець" за бізнес на півострові.

Попередження про намір російських акторів прибути до Харкова надійшло до УСБУ в Харківській області від громадської організації "Світанок".