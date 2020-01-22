“Миротворець” звернувся до ДПСУ та організаторів “Голосу країни” через одну з учасниць

Центр “Миротворець” звернувся до Держприкордонслужби та організаторів шоу “Голос країни” на телеканалі “1+1” з приводу однієї з учасниць, громадянки РФ.

Відповідна інформація опублікована на сайті “Миротворець”. “Повідомляємо, що на даний час в Україні знаходиться порушниця державного кордону, громадянка країни-агресора Старшова Василиса Олексіївна 22.08.1994 р.н., яка у серпні 2016 року для участі у фестивалі Золота балка у Балаклаві незаконно проникла до захопленого російськими окупантами українського Криму”, — повідомили у центрі.