У Житомирі анонсували концерт ексвокаліста Bad Boys Blue, який виступав у окупованому Криму

У Житомирі на 10 березня запланований концерт екссоліста гурту Bad Boys Blue Кевіна Маккоя, який виступав в анексованому Криму.

Інформація про концерт є на сайті Karabas.com.

Зазначається, що виступ артиста відбудеться 10 березня у Житомирському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги. Вартість квитків становить від 300 до 1500 грн. На сайті можна побачити, що у залі є багато вільних місць.

Маккой внесений до бази сайту «Миротворець» через незаконну концертну діяльність на території окупованого Росією Криму. Зокрема, у 2015 році він виступав у Ялті та Севастополі.

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Маккой - колишній вокаліст колективу Bad Boys Blue, якого доволі часто з метою реклами видають за весь гурт.