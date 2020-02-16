На Мюнхенській конференції оцінили ризики через зміни клімату

Однією з проблем, якій на Мюнхенській безпековій конференції приділяється значна увага, є кліматичні зміни та пов'язані з ними ризики для людства.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виконавчий директор Greenpeace International Дженніфер Морган у своєму виступі заявила: “Я представляю мільйони людей, які глибоко занепокоєні дискусіями, що тут проходять. Вони знають, що зміни клімату - це криза безпеки. Вони знають, що кліматичні надзвичайні ситуації - це глобально. І вже настало вирішальне десятиріччя яке визначить, чи призведе підвищення температури до незворотнього”.

У зв'язку з цим, за словами Морган, необхідно вивчити всі можливі ризики, що їх зміни клімату несуть міжнародній безпеці.

Своєю чергою старший віцепрезидент Google з глобальних питань Кент Вокер заявив, що клімат потребує більшої уваги. Він указав, що про зміни клімату можна судити, зокрема, на прикладі пожеж і потопів.

“Ми маємо бути відповідальніші. Що ми можемо зробити разом, аби допомогти планеті? Ми зібралися в Мюнхені, щоб об’єднати людей та владу задля стабілізації клімату. Технології змінюються на краще. Вони прогресують, і їхній вплив на природу стає менш шкідливим. Доклавши зусиль для дослідження та вивчення технологій, ми зможемо піти вперед і споживати менше енергії”, - зазначив Вокер.

Читайте також: В Україні досліджуватимуть наслідки зміни клімату для економіки

“Раніше ми думали що зміна клімату нас ніяк не зачепить. Сьогодні ми бачимо вже іншу картину. Це створює економічні проблеми та стрес. Страждають діти, страждають люди. Нам треба визнати, що ми на межі кліматичної кризи”, - підсумувала виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату Патрісія Еспіноса.