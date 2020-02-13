Рекордне потепління в Антарктиді - температура піднялася до 20° тепла

Науковці з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — вперше за весь час спостережень повітря прогрілося до 20°C.

Про це інформує The Guardian.

"В Антарктиді вперше зафіксували температуру понад +20°С. Це викликає занепокоєння щодо нестабільності клімату в найбільшому природному сховищі криги у світі", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що Всесвітня метеорологічна організація поки не підтвердила новий рекорд.

Учені вказують, що зафіксували потепління на всіх 23 ділянках в Антарктиді, де ведуться спостереження.

Як повідомлялося, 6 лютого в Антарктиді зафіксували найтепліший день за всю історію спостережень. Термометр аргентинської дослідницької станції Есперанса показав +18,3°C, що вище за попередній рекорд 2015 року на 0,8°C.