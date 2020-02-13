В Україні досліджуватимуть наслідки зміни клімату для економіки

Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно із Світовим банком досліджуватиме наслідки викидів парникових газів та збільшення температури повітря для сільського й лісового господарства в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекоенерго.

“Як викиди парникових газів змінюють сільське та лісове господарства, а також впливають на здоров’я в Україні, вивчатимуть українські та міжнародні науковці під егідою Світового банку та Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Для оцінки біофізичних впливів використовуватимуть сучасні методики прогнозів. Це дасть змогу передбачити ризики наслідків зміни клімату в Україні до 2030, 2050 і 2100 років за 3 сценаріями, ймовірного, росту викидів парникових газів і збільшення температури”, - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, метою спільного дослідження є використання детальних та сучасних прогнозів клімату для оцінки біофізичних впливів у цих секторах до 2100 року. Наукова праця також буде включати економічну оцінку витрат на зміну клімату в різних частинах країни, підкреслили у відомстві. «Один з найважливіших заходів адаптації до зміни клімату – це скорочення викидів парникових газів. Це дасть змогу запобігти негативним наслідкам, які можуть виникнути в майбутньому. Сценарії майбутніх змін напряму залежать від темпів скорочення людством парникових газів», - зазначила заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук.

Зазначається, що оцінку змін клімату в Україні проводитиме консорціум двох провідних європейських інститутів, Баський центр змін клімату (BC3) та Metroeconomica, у співпраці з національними експертами Українського гідрометеорологічного інституту, Українського науково-дослідного інституту лісового та агролісного господарства та Інституту громадського здоров’я імені Марзеєва.