В Україні змінилася тривалість сезонів - температура рекордно зростає

З кінця 1990-х років в Україні не було жодного «холодного» року: середня температура за рік завжди перевищувала норму.

Про це повідомила вчена-кліматолог, наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв’ю «Текстам».

За словами Балабух, «в Україні суттєво змінюється термічний режим, режим зволоження, вітру. Ріст температури помітний протягом усього року, а найбільше – взимку та влітку. З кінця 90-х років в Україні не було жодного, що називається, холодного року. Середня температура за рік була вищою за норму. З 2007 року річні аномалії перевищили півтора градуса, а в окремі роки – навіть два».

Загалом, повідомила кліматолог, згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), в регіоні, до якого належить і Україна, одні з найвищих темпів зростання температури у світі за останні тридцять років. Середня за рік температура зростала в 3,5 рази швидше, ніж у середньому по планеті.

Як наслідок, за словами кліматолога, підвищення температури призвело до зміни тривалості сезонів – холодний період і зима стали значно коротшими і теплішими, а теплий період та літо більш тривалими і спекотними.

Суттєво зросли і кількість спекотних днів та тривалість спекотного періоду. Змінився і режим опадів. Взимку при високих температурах все частіше випадає дощ, а не сніг. Тому стійкого снігового покриву немає не лише на півдні країни, а й у північних областях, зазначила Балабух.

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Влітку висока температура повітря при наявності вологи сприяє утворенню потужних конвективних хмар (такі хмари утворюються шляхом конденсації водяної пари в повітрі, що підіймається і охолоджується), з яких випадають сильні зливи, град, формуються небезпечні шквали, а іноді й смерчі. Оскільки зливові опади дуже локальні, то все частіше виникає ситуація, коли в одному місті випадає за кілька годин одна-дві місячних норми опадів, а поряд їх взагалі може не бути. «Тому дефіцит опадів і посухи також стали типовим явищем сьогодення», - заявила кліматолог.

За словами Балабух, «у 2019 році річна температура була вищою від норми більше ніж на 2 градуси. Можна говорити, що це був один із найтепліших років за весь час інструментальних спостережень. Всі місяці були аномально теплими, за винятком січня та липня, на які припало кілька холодних періодів. Червень був найтеплішим з кінця 19-го століття майже на всій території України. Також дуже теплими були лютий і грудень. Так, 19 грудня максимальні температури сягали 18 градусів, а подекуди навіть 20 градусів...».

При цьому кліматолог зазначила, що «характерною рисою 2019 року стала не лише аномально висока температура протягом року, а й дефіцит опадів. У багатьох регіонах країни посуха тривала півроку й більше. Максимальна тривалість періоду без опадів сягала понад 75 днів. Це майже два з половиною місяці. І все це відбувалося за дуже високих температур».