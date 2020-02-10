Кліматолог назвала причину аномально теплої зими в Україні

Причиною аномально теплої зими в Україні цьогоріч є тепле і сухе повітря з Азії та Африканського континенту.

Про це повідомила вчена-кліматолог, наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв’ю «Текстам».

Вчена розповіла, що підвищення температури океану впливає на атмосферу через так звані центри дії атмосфери.

«Погода в Україні і в Європі значною мірою формується такими центрами, розташованими в Атлантиці. Це Ісландський мінімум – потужний циклон у районі Ісландських островів, та Азорський максимум – субтропічний циклон, що виникає поблизу Азорських островів. Аномально теплі води на півночі Атлантики разом з потужним циркумполярним вихором у грудні 2019 року сприяли посиленню Ісландського мінімуму. В цьому регіоні утворювались надзвичайно потужні циклони, які навіть досягали сили тропічних ураганів. Поширюючи свій вплив далеко на південь Атлантичного океану, вони взаємодіяли з Азорським антициклоном. Як наслідок, утворювався потужний південно-західний потік, який і приносив тепле та вологе повітря в Європу. Проте ця волога до України, на жаль, не потрапляла, оскільки на її території панувала переважно антициклональна погода. Досить часто на нашу територію переміщувалось тепле і сухе повітря з Азії та Африканського континенту. Саме ці процеси стали причиною аномально теплої зими цьогоріч», - сказала кліматолог.

За словами Балабух, «якби вони були влітку - то ситуація була б набагато серйознішою. При більшій тривалості дня та висоті сонця температура повітря зросла б набагато більше, і ми мали б не 18-20 градусів, а 40-45 і вище, як у Франції у червні 2019-го, коли спостерігалася подібна циркуляція».

Водночас, зазначає кліматолог, «ми були свідками того, як Канада й Аляска потерпали від сильних морозів та снігопадів. Вони також були наслідком цього процесу. Проте на їхню територію уже надходило повітря не з субтропіків, а з холодних арктичних широт, і додатково охолоджувалось при проясненнях».

На жаль, відзначає науковець, «такі процеси стають усе частішими, зумовлюючи все більшу кількість аномалій».

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, з грудня 2018 року по листопад 2019 року усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму. У грудні 2019 року вперше за всі 139 років спостережень максимальна температура повітря в Києві перевищила 15° тепла, що на 3,7°С вище попереднього рекорду 40-річної давнини.