Кліматолог прогнозує Україні дедалі більше погодного “екстриму”

Кліматолог прогнозує Україні дедалі більше погодного “екстриму”

Укрінформ
В Україні ставатиме дедалі спекотніше, при цьому кількість екстремальних погодних явищ лише збільшиться.

Про це повідомила вчена-кліматолог, наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська в інтерв’ю «Текстам» у відповідь на запитання, яка погода на нас очікує у 2020 році.

Зокрема, Краковська сказала: «…Звичайно, у нас буде ставати дедалі спекотніше. Осінь має всі шанси подовжитися аж до Нового року, а, можливо, й далі. Водночас, березень у нас може бути холоднішим за норму. Як не крути, але зимою у нас короткий день, ми охолоджуємося. Оцей максимум охолодження тепер переважно припадає на березень».

При цьому вчена зазначила, що «наші методи прогнозування побудовані на статистичних методах минулого. Тоді система знаходилася в сталому стані, і ми могли прогнозувати з більшою ймовірністю. Наразі ми маємо систему, яка змінюється дуже швидко. Буквально кожний рік ми маємо щось нове».

На уточнююче запитання журналіста «Що все-таки нас може очікувати надалі?» Краковська відповіла: «Один варіант, якщо ми нічого не змінюємо. Тоді на середину цього століття на півночі України ми маємо підвищення температури на 3 градуси. На кінець століття ми матимемо підвищення температури на 5-6 градусів. Але боюся, що відчути на собі подібні температурні аномалії зможе не так вже багато людей. Тому що, коли ми кажемо, що температура зросте в середньому, то мова йде за який середній показник впродовж всього року. В той час як в реальності ми матимемо справу зі значними температурними коливаннями, коли в окремі літні дні у нас буде перевищення температури на 10 і більше градусів. Такі температурні аномалії витримає точно не кожен...».

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За словами Краковської, в Україні «понад 40 градусів вже було. Вже зафіксований рекорд по Україні - 42 градуси в Луганській області. На середину сторіччя ми будемо мати більше 40 градусів по всій території України. При цьому у нас буде менше опадів у південній Україні, що вестиме до опустелювання…».

Як зазначила вчена-кліматолог, наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, «уже зараз в Україні спостерігається одразу кілька видів посух. У нас спостерігається атмосферна посуха, ґрунтова посуха, гідрологічна посуха, коли пересихають водойми. І от зараз вже говорять про геологічну посуху, коли вологи не вистачає у верхніх горизонтах ґрунтів. Тобто пропадає вода в колодязях».

За словами Краковської: «На півдні ми матимемо проблеми з підвищенням рівня моря. Враховуючи, що на березі моря знаходиться значна кількість промислових підприємств, це може призвести до попадання шкідливих речовин у навколишнє середовище».

За її даними, «буде також погіршуватися якість повітря. Ми вже мали проблеми з задимленістю та викидами у містах. У нас зростатиме так звана антициклональна погода з великою кількістю безвітряних днів. Відповідно у повітрі накопичуватиметься велика кількість забруднюючих та шкідливих речовин.

Погіршиться також якість води. Буде продовжувати зменшуватися водність річок. У північній частині країни збільшиться інтенсивність опадів. Водночас буде відбуватися зміна рослинності. Відбуватиметься також зростання кількості лісових пожеж. Загалом, кількість екстремальних погодних явищ лише зросте».

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