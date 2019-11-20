Зима в Україні за сто років скоротиться на місяць - експерт

Темпи потепління в Україні такі, що до кінця століття зима скоротиться на місяць.

Про це в інтерв’ю Укрінформу попереджає завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідного гідрометеоінституту Віра Балабух.

“Підвищення середньої температури за рік на 0,1 градуса подовжує тривалість теплого періоду… на один день! Якщо за середньооптимістичним сценарієм середня температура в Україні до кінця століття зросте на 3,2 градуса за рік, тривалість теплого періоду порівняно з сучасним може зрости на цілий місяць”, - прогнозує експерт.

Таким чином зима в Україні за сто років скоротиться на 32 дні.

“Холодний період може стати ще на місяць коротшим, а суворість зими значно зменшиться. Якщо в полярних широтах середня за рік температура зросте на 8 градусів, то це вже збільшення тривалості теплого періоду на вісімдесят днів”, - зазначила Балабух.

За її словами, сприятливий період для засмаги також може суттєво збільшитись.

“При такому зростанні середньої за рік температури повітря тривалість теплого періоду до середини століття в Україні може зрости на 2-3 тижні, порівняно з сьогоденням. При цьому на Поліссі він триватиме майже 300 днів, що було характерно на початку століття для… південного степу. А в полярних широтах ці зміни можуть бути ще інтенсивнішими.. За найпесимістичнішим сценарієм, середня за рік температура збільшиться на 8-10 градусів, а може, й вище”, - констатувала фахівець.