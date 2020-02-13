Створив ту саму кнопку. Натисніть її – й українські пісні почнуть лунати у вашому житті

Зібрав, оновлюю щодня і пропоную всім величезний музичний плейлист «українізація». Слухаймо українське!

Три тижні та дві тисячі українських пісень тому я робив пост про музику. Про те, що ми не слухаємо українське, бо не знаємо, яку кнопку натиснути, щоб лунали пісні нашою мовою. І взагалі, хіба у нас створюють українську музику? Більшість не знає відповіді на це питання.

За три тижні я знайшов двісті п’ятдесят українських гуртів та виконавців (більшість – маловідома). Прослухав всі їхні пісні. Зібрав величезний плейлист. Назвав його «українізація».

Всередині – сто шістесят чотири пісні. Дев'ять годин і п'ятдесят вісім хвилин, заповнених солов'їною. Джаз, поп, реп, альтернатива, етно, рок, хіп-хоп. Під різний настрій.

Плейлист щоденно оновлюю. Здається, моя кардіограма тепер має форму звукової хвилі всіх прослуханих пісень. Я пульсую в ритмі України. Українська музика стала саундтреком до мого життя. Це впливає на мої цінності, думки та дії. І я кайфую від цього.

Добірка української музики для тих, у кого українське серце: https://apple.co/37b6DGj

Слухайте, поширюйте. Я створив ту саму кнопку. Натисніть її – і українські пісні почнуть лунати у вашому житті.

Якщо у вас немає доступу до Apple Music, то нижче я виписав для вас усіх виконавців зі своєї добірки: ADAM, KRUTЬ, Laura Marti/Лаура Марти, Blooms Corda, Sasha Boole / Саша Буль, Postman, LiRoom, ZWYNTARjulinoza_music, CLOUDLESS, Kalush, Перкалаба, Оксана Муха, Жадан і Собаки, Tayanna, Тінь Сонця / Tin' Sontsya, JOIRA, Обійми Дощу / Obiymy Doschu, ЛесикСам / LesykSam, TaRuta, Мало, Бурдон, Рожаниця / Rozhanytsya, Vova Zi Lvova, Холодне Сонце, ZEFEAR, RIYA / Рія, • КОЛІР НОЧІ •, Shy, Troye Zillia, The Doox, ЯРРА / JARRA, Strelkovsky&Co, Віктор Винник і МЕРІ, Гурт ЦВЯХ, daKooka, Абіє / Abie, Арсен Мірзоян, Katya, Merva, ХАС, Vivienne Mort, KARNA × гуцул-метал × КАРНА, Duda, Vera Kekelia, БІЛА ВЕЖА, White, Vroda, Zapaska, Тарас Компаніченко,MOTANKA, Jazzforacat, Женя і Катя, Роллікс, Був'є, Sunguns, NoveMore, UNAVA BAND, Цвіт Кульбаби, Kava Tsikava, Люцина Хворост, Рутенія, Широкий Лан / Shyrokyi Lan, ZERNO, НастяЗникає, MNISHEK, GrozovSka Band, Хорея Козацька – Chorea Kozacky, Ulmo Tree / Ульмо Три, ВИРІЙ, The Symbioz, NUMO', Deepwine, Zbaraski, zvarych, Люсі, Гапочка / Gapochka, Yukra, Христя в Намистi, Покидьки, Sonnium, Тимпаче, Sale Only, Синтез DNK / SDNK, Pruzzkid, Ті, що падають вгору, KOLA, Ціна ритму, Юра Самовілов. Гуртом, Twonotone, Leleka group, Mentions, Тонка, INGEA, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Fontaliza, Kadnay, Popcorn Hills \ From Subway To Soul, adm:t, GROHOTSKY, Ofliyan, Ivan NAVI, Христина Соловій, EPOLETS, BAKENBARDY, LETAY, On I Ona, KOZAK SYSTEM, Шосте Чуття, Один в каное, Panivalkova, Крихітка, Мертвий півень, ДахаБраха, Sonya Kay, DVIZH ПАРИЖ, KAZKA, Яна Шемаева (Jerry Heil), Гурт Правиця, Tik Tu, Kira Mazur / Кіра Мазур, Mari Cheba, Гурт [о], Maria Burmaka, Kana Band.

Слухайте українське.

Євген Клопотенко

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