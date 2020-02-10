У Лос-Анджелесі оголосили переможців 92 “Оскара”

Ввечері у неділю в Лос-Анджелесі журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 92-ї церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу “Оскар”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії “Найкращий фільм” вперше в історії стали іншомовні “Паразити”. Творчий колектив фільму забрав одразу чотири “Оскари”: на додачу до найкращого фільму, ще й за найкращу режисерську роботу, найкращий оригінальний сценарій і найкращий міжнародний художній фільм.

Звання найкращого актора заслужено завоював Гоакін Фенікс, який виконав головну роль у кінокоміксі “Джокер”, а найкращої актриси - Рене Зеллвегер, яка чудово перевтілилася у фільмі “Джуді.

Водночас “Оскари” за ролі другого плану забрали Бред Пітт за “Одного разу в Голлівуді” та Лора Дерн за “Шлюбні історії”.

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Історію іграшок 4”, а найкращою короткометражною анімацією - “Любов до волосся”.

Технічні нагороди за найкращий звук та найкращий звуковий монтаж отримали відповідно “1917” та “Аутсайдери”. Водночас найкраща музика до фільму, на переконання журі, була у “Джокері”, а найкраща пісня - “(I’m Gonna) Love Me Again” Елтона Джона та Берні Топіна - у “Рокетмені”.

“Джокер”, який висувався в 11 номінаціях, отримав лише дві нагороди, а стрічка Сема Мендеса “1917”, яка висувалася у 10 категоріях, змогла здобути перемогу в трьох.

Загальний список всіх номінацій та переможців:

Найкращий фільм: “Паразити”

Найкраща режисерська робота: Пон Джун Хо (“Паразити”)

Найкраща чоловіча роль: Гоакін Фенікс (“Джокер")

Найкраща жіноча роль: Рене Зеллвегер (“Джуді”)

Найкраща чоловіча роль другого плану: Бред Пітт (“Одного разу в Голлівуді”)

Найкраща жіноча роль другого плану: Лора Дерн (“Шлюбна історія”)

Найкращий оригінальний сценарій: Хан Джин-Вон та Пон Джун Хо (“Паразити”)

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Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті (“Кролик Джоджо”)

Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Історія іграшок 4”

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “Любов до волосся”

Найкращий міжнародний художній фільм: “Паразити”

Найкращий документальний повнометражний фільм: “Американська фабрика”

Найкращий документальний короткометражний фільм: “Вчимось кататись на скейтборді у зоні бойових дій (Якщо ви дівчина)”

Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Вікно сусідів”

Найкраща музика до фільму: Гільдур Ґуднадоттір (“Джокер”)

Найкраща пісня до фільму: Елтон Джон і Берні Топіна “(I’m Gonna) Love Me Again” ("Рокетмен")

Найкращий звуковий монтаж: Дональд Сильвестр (“Аутсайдери”)

Найкращий звук: Марк Тейлор та Стюарт Вілсон (“1917”)

Найкраща робота художника-постановника: Барбара Лінг та Ненсі Хей (“Одного разу в Голлівуді”)

Найкраща операторська робота: Роджер Дікінс (“1917”)

Найкращий грим та зачіски: Казухіро Цуджі, Енн Морган, Вівіан Бейкер (“Секс-бомба”)

Дизайн костюмів: Жаклін Дурран (“Маленькі жінки”)

Найкращий монтаж: Ендрю Бакленд та Майкл Маккускер (“Аутсайдери”)

Найкращі візуальні ефекти: Гійом Рошрон, Домінік Тухі, Грег Батлер (“1917”)

Фото: Getty Images та Shutterstock