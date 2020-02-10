"Оскар" назвав найкращого режисера
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
50-річний південнокорейський режисер визнаний переможцем за свою роботу «Паразити».
В основі сюжету стрічки - заплутані стосунки багатої та бідної родини у сучасній Південній Кореї.
За золоту статуетку у цій категорії боролися п'ять постановників, серед яких, окрім Джуна Хо, були Сем Мендес («1917»), Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді"), Тодд Філліпс («Джокер») та Мартін Скорсезе («Ірландець»).
Як повідомляв Укрінформ, це вже 92-а церемонія вручення премії «Оскар» Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук. Цьогоріч вона проходить у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Права на трансляцію церемонії у США належать телеканалу ABC, шоу також демонструється наживо у багатьох країнах.