"Оскар" за візуальні ефекти отримав "1917"

Британська драма "1917", яка розповідає про події Першої світової війни, отримала премію Американської кіноакадемії у номінації "Найкращі візуальні ефекти".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Стрічка неочікувано обійшла таких гідних конкурентів, як: “Зоряні війни. Скайвокер. Сходження”, “Король Лев”, “Ірландець” й “Месники: Завершення”.

Це вже третя статуетка фільму «1917» із десяти номінацій, в яких він був висунутий. Раніше стрічка Сема Мендеса здобула по “Оскару” за найкращу операторську роботу й найкращий звук.

Як повідомляв Укрінформ, це вже 92-а церемонія вручення премії «Оскар» Американської кіноакадемії. Цього року вона традиційно проходить у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Права на трансляцію церемонії у США належать телеканалу ABC, втім шоу також демонструється наживо у багатьох країнах світу.