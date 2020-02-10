"Одного разу в Голлівуді" взяв другий "Оскар"

Фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", висунутий у 10 номінаціях, здобув свій другий "Оскар".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, друга статуетка була присвоєна фільму за найкращу роботу художника-постановника. Водночас першу свою нагороду на цьогорічній церемонії “Одного разу в Голлівуді” отримав за найкращу чоловічу роль другого плану, присуджену Бреду Пітту.

“Одного разу в Голлівуді” розповідає історію про телевізійного актора Ріка Далтона та його дублера Кліфа Бута у Голлівуді 1969 року і про те, як вони просуваються через світ мінливої кіноіндустрії.

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі у ніч на понеділок проходить церемонія оголошення переможців кінопремії «Оскар» – однієї з найбільш престижних нагород у світовій кіноіндустрії, яка вручається Американською академією кінематографічних мистецтв і наук