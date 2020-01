“Земля блакитна, ніби апельсин” поїде на Берлінале

Повнометражний дебют режисерки Ірини Цілик — створену за підтримки Держкіно документальну стрічку “Земля блакитна, ніби апельсин” — відібрано до конкурсної програми Generation ювілейного 70-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Стрічку представлено у секції Generation 14plus.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“70-й Берлінський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 20 лютого по 1 березня цього року. У програмі Generation – 59 конкурсних робіт, серед яких – 29 світових прем’єр та 11 дебютних фільмів з 34-х країн світу, а частка жінок-режисерів складає 58%”, - ідеться в повідомленні.

Водночас в Держкіно нагадали, що світова прем’єра фільму “Земля блакитна, ніби апельсин” відбудеться завтра, 24 січня, в конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю 2020 Sundance Film Festival. І це вперше в історії українського кіно фільм українського режисера буде представлено у конкурсній програмі цього найвідомішого та найбільшого у США фестивалю незалежного кіно.

Крім того, стрічку Ірини Цілик відібрано до участі у Doc Fortnight:MoMA’s Festival of International Nonfiction Film and Media (лютий 2020, Нью-Йорк), де “Земля блакитна, ніби апельсин” також буде першою українською картиною, представленою на цьому відомому фестивалі новаторського документального кіно у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку (MoMA, Museum of Modern Art).

Зазначається також, що в рамках спеціальних показів до ювілею Берлінського міжнародного кінофестивалю на Берлінале 2020 відбудеться світова прем’єра фільму “Номери” Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва. Стрічку створено за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно.

“Земля блакитна, ніби апельсин” розповідає про сім’ю, що живе в “червоній зоні” Донбасу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, Ганна та її четверо дітей знімають разом аматорський фільм про своє життя в доволі сюрреалістичних обставинах.

Режисер та автор сценарію - Ірина Цілик, фільм є її повнометражним дебютом. Оператор –В’ячеслав Цвєтков; монтаж – Іван Банніков, Ірина Цілик; звукорежисер – Йонас Максвитіс.

Стрічку створено українською продакшн-компанією “Альбатрос Комунікос” (продюсер Анна Капустіна) та литовською продакшн-компанією “Мунмейкерс” (продюсер Гєдре Жицкіте) за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського фільмоцентру та IDFA Bertha Fund (Нідерланди).