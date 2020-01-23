Історичний бойовик "Екс" виходить у прокат

Український історичний бойовик Сергія Лисенка “Екс” 23 січня виходить у широкий прокат.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

“Стрічка розповідає про групу молодих українських підпільників УВО (Української військової організації), які готують так званий “екс” – експропріаційний акт. Повстанці на прізвиська Чорний, Зюк, Явір і Терен планують пограбування поштового відділення для потреб опору. Та все йде не за їхнім задумом і ретельно розроблена операція перетворюється на криваву бійню. Частина бійців гине під час нападу, решту переслідує польська поліція, але поразка обертається перемогою – визвольний рух на Львівщині набирає нових обертів”, - ідеться про сюжет фільму.

Як зазначається, сценарій картини засновано на реальних подіях. Йдеться про пограбування пошти у містечку Городок (тоді Грудек Ягелонські) у 1932 році.

Сценарист- Ярослав Яріш. Оператор - Сергій Михальчук. Художник-постановник - Влад Одуденко.

Фільм знято компанією “Т.Т.М.” за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб’ютор картини - компанія “Кіноманія”.

У фільмі знімалися: Орест Пастух, Віталій Гордієнко, Ліза Бакуліна, Василь Колісник, Роман Кривдик, Анатоль Фон-Філандра, Аліна Коваленко, Юлія Хміль, Артур Шлапак, Владислава Глєба.