У новій “Матриці” не буде агента Сміта

Актор Г’юго Вівінг, що виконав роль агента Сміта у трьох частинах культової стрічки "Матриця" режисерів Вачовскі, не зніматиметься у продовженні.

Про це він заявив в інтервʼю виданню TimeOut.

За словами Вівінга, це повʼязано з тим, що він одночасно отримав дві робочі пропозиції - зіграти в театральній постановці "Візит" у Лондоні, а також у продовженні “Матриці”.

«У мене була пропозиція (грати у “Візиті”), а потім пропозиція прийшла від “Матриці”, тому я знав, що її зніматимуть, але у мене не було дат. Я думав, що міг би встигнути зіграти і там, і там...», - розповів актор.

Він додав, що чекав на уточнення термінів зйомок «Матриці» і не погоджувався на роль у «Візиті».

«Я був на зв'язку з Ланою Вачовські, але зрештою вона вирішила, що дати не узгоджуються. Ми перебирали дати, а потім вона нібито передумала. Вони вирішили рухатися вперед без мене», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, кінокомпанія Warner Bros анонсувала дату виходу четвертої частини фільму "Матриця".

Прем'єра фільму запланована на 21 травня 2021 року.

У фільмі зіграють Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс (Нео і Трініті), а також Ях'я Абдул-Матін II, Джессіка Генвік та Ніл Патрік Гарріс. Режисером буде Лана Вачовські.