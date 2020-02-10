Найкращим міжнародним фільмом стали "Паразити"

Американська кіноакадемія оголосила фільм "Паразити" південнокорейського режисера Пон Джун Хо переможцем у номінації "Оскара" за найкращий міжнародний художній фільм.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Стрічка, яка отримала “Золоту пальмову гілку” та “Золотий глобус” як найкращий фільм іноземною мовою, розповідає про заплутані стосунки багатої та бідної родини у сучасній Південній Кореї. На цьгорічній церемонії нагородження “Оскаром” вона також здобула перемогу за найкращий адаптований сценарій. Загалом “Паразити” претендують на шість золотих статуеток.

Загалом у номінації “Найкращий міжнародний художній фільм” були представлені п'ять картин. Крім переможця, за статуетку змагалися «Тіло Христово» (Польща), «Земля меду» (Північна Македонія), «Знедолені» (Франція) й «Біль та слава» (Іспанія).

Як повідомляв Укрінформ, це вже 92-а церемонія вручення премії «Оскар» Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук. Цьогоріч вона традиційно проходить у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Права на трансляцію церемонії у США належать телеканалу ABC, шоу також демонструється наживо у багатьох країнах світу.