На "Оскарі" назвали найкращу актрису другого плану

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Журі присудило їй перемогу в номінації «Найкраща актриса другого плану» за роль у фільмі «Шлюбна історія». Цей американсько-британський комедійно-драматичний фільм розповідає про складні стосунки між театральним режисером та його провідною актрисою під час їх розлучення.

За цю ж роль Дерн у січні отримала «Золотий глобус» у номінації «Найкраща актриса другого плану у повнометражному фільмі». Цьогорічний “Оскар” став першим у кар’єрі актриси, хоча вона вже двічі номінувалася на цю премію.

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Золоту статуетку могла отримати одна із п'яти актрис, які змагалися за перемогу в цій номінації, і дехто з них вже завоював достатню популярність у минулому. До списку номінантів, крім переможниці, увійшли: Кеті Бейтс («Річард Джуелл»), Скарлет Йоганссон (“Кролик Джоджо”), Флоренс П’ю (“Маленькі жінки”) та Марго Роббі (“Секс-бомба”).

Як повідомляв Укрінформ, це вже 92-а церемонія вручення премії «Оскар» Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук. Цьогоріч вона проходить у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Права на трансляцію церемонії у США належать телеканалу ABC, шоу також демонструється наживо у багатьох країнах.