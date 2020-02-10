Американська кіноакадемія назвала найкращі мультфільми

Мультиплікаційні фільми "Історія іграшок 4" та "Любов до волосся" отримали дві статуетки "Оскар" у різних номінаціях на 92-й церемонії вручення премій Американської кіноакадемії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, золота статуетка в категорії «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» присуджена картині «Історія іграшок 4». Ця анімаційна стрічка, випущена компаніями “Walt Disney Picturss” і “Pixar Animation Studios”, розповідає про таємне життя дитячих іграшок.

У свою чергу американська картина «Любов до волосся» Метью Чері отримала премію в номінації «Найкращий анімаційний короткометражний фільм». Ця короткометражка розповідає про чоловіка, якому вперше доводиться укладати волосся своєї доньки.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч на понеділок у Лос-Анджелесі проходить 92-а церемонія вручення премії «Оскар» Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук. Цього року вона традиційно відбувається у театрі «Долбі».