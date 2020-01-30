Французька кінопремія "Сезар" оголосила номінантів

Фільм 86-річного польсько-французького режисера Романа Поланські "Офіцер і шпигун" став лідером за кількістю номінацій на національну кінопремію Франції - приз "Сезар" у 2020 році.

Про це повідомив на прес-конференції в Парижі Ален Терзян - президент Академії кіномистецтва Франції, яка присуджує головну французьку кінопремію, повідомляє RFI.

Як повідомляється, «Офіцер і шпигун» - це екранізація однойменної новели британського письменника і журналіста Роберта Гарріса, який у співавторстві з режисером написав сценарій картини.

Фільм Поланські розповідає про найгучніший судовий процес в історії Франції - «справу Дрейфуса». Це історія про офіцера-єврея, якого несправедливо засудили за шпигунство на користь Німеччини.

Головні ролі у фільмі виконали Жан Дюжарден і Луї Гаррель. Дюжарден грає полковника Жоржа Пікара, колишнього викладача Альфреда Дрейфуса (Луї Гаррель) у Вищій військовій школі, який відчайдушно доводив невинуватість Дрейфуса і першим вказав на реального винуватця, майора Естерхазі (за що поплатився кар'єрою). Обидва актори отримали номінації на призи за найкращу чоловічу роль - головну та другого плану відповідно.

Роман Поланські отримав номінацію на «Сезар» за кращу режисуру і найкращий сценарій-екранізацію (разом із Робертом Гаррісом). «Офіцер і шпигун» претендує також на призи найкращому оператору, за найкращу музику (Олександр Деспла), найкращі сценарій і декорації.

За приз «Сезар» у головній категорії - найкращий французький фільм року - змагатимуться сім картин: «Прекрасна епоха», «З волі Божої», «Особливі», «Офіцер і шпигун», «Знедолені», «Портрет дівчини у вогні» та «Боже мій!».

По 11 номінацій отримали два фільми-учасники головного Каннського конкурсу минулого року, «Прекрасна епоха» Ніколя Бедоса і «Знедолені» Ладжа Лі («Знедолені» за 10 днів також представлять Францію на «Оскарі»).

10 номінацій отримала інша каннська стрічка, «Портрет дівчини у вогні» кінематографістки Селін Сьямми, яка отримала в Каннах приз за найкращий сценарій і «Квір-Пальмову гілку» (за висвітлення теми ЛГБТ у кінематографії). Адель Енель і Ноемі Мерлан, які зіграли головні ролі в цій картині, отримали номінації на приз найкращій актрисі.

Вісім номінацій отримала картина Франсуа Озона «З волі Божої», гостросоціальна драма про жертв священиків-педофілів, яка минулоріч завоювала також Гран-прі кінофестивалю в Берліні.

Стільки ж, вісім номінацій на рахунку каннської детективної драми Арно Деплешена «Боже мій!». На призи у семи категоріях претендує драматична комедія «Особливі» режисерського дуету Еріка Толедано та Олів'є Накаша, відомого за картиною «1+1».

Як відомо, церемонія вручення призів «Сезар» відбудеться у Парижі 28 лютого. Цьогоріч вона пройде у 45-й раз.