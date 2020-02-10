Гоакін Фенікс виграв свій перший "Оскар"

Одну з найпрестижніших премій у галузі кінематографа - "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль" під час цьогорічної церемонії Американської кіноакадемії отримав Гоакін Фенікс.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Актор отримав нагороду за свою роботу в картині «Джокер». Цей «Оскар» став першим у його кар’єрі.

Стрічку, яка розповідає про становлення антагоніста Бетмена із коміксів DC зняв Тодд Філліпс, одну з ролей у фільмі також зіграв Роберт де Ніро.

Додамо, що у січні Фенікс вже виборов перемогу в аналогічній номінації Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус».

Цьогоріч суперниками Фенікса в головній оскарівській акторській номінації були Антоніо Бандерас “("Біль і слава”), Леонардо ДіКапріо (“Одного разу в Голлівуді”), Адам Драйвер (“Шлюбна історія”) та Джонатан Прайс (“Два Папи”).