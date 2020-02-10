На "Оскарі" вручили нагороди за дизайн та зачіски
Укрінформ
Журі Американської кіноакадемії визначилося із технічними нагородами за костюми та грим.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, «Оскар» за найкращий грим та зачіски отримала американська стрічка «Секс-бомба», а перемогу в категорії «Найкращий дизайн костюмів» здобув фільм «Маленькі жінки».
Окрім «Секс-бомби», за нагороду змагалися кінофільми “Джокер”, “Джуді”, “Чаклунка: Володарка темряви” й “1917”. У свою чергу конкурентами «Маленьких жінок” були «Ірландець», “Кролик Джоджо”, “Джокер” й “Одного разу в Голлівуді”.
Як повідомляв Укрінформ, у Лос-Анджелесі в ніч на понеділок проходить церемонія оголошення переможців кінопремії «Оскар» – однієї з найпрестижніших нагород у світовій кіноіндустрії, яка вручається Американською академією кінематографічних мистецтв і наук.