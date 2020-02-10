Американська кіноакадемія назвала найкращі документальні фільми

Документальними фільмами, які отримали престижні кінопремії "Оскар" на 92-й церемонії в Лос-Анджелесі, визнані повнометражна стрічка "Американська фабрика" та короткометражка "Вчимось кататись на сноуборді в зоні бойових дій (Якщо ви дівчина)".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Американська фабрика» розповідає про китайського мільярдера, який відкриває виробництво на занедбаному заводі General Motors у США. Розробкою фільму займалася компанія “Higher Ground Productions”, що належить Бараку і Мішель Обамам.

Натомість “Вчимось кататись на скейтборді в зоні бойових дій (Якщо ви дівчина)” розповідає про афганських дівчат, які вчаться читати, писати й їздити на скейтборді у Кабулі.

Іншими претендентами на нагороди у категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм” були: «Печера”, “Край демократії”, “Для Сами” й “Країна меду”.

За перемогу в оскарівській номінації “Найкращий короткометражний документальний фільм” змагалися "За відсутності”, “Життя наздоганяє мене”, “Супермен з Сент-Луїса” та “Йди, біжи, Ча-ча”.