Перший "Оскар": найкращим актором другого плану визнали Бреда Пітта

Номінація "Оскар" за роль другого плану, хоч і не вважається головною премією в церемонії Американської кіноакадемії, втім входить до десятки найбільш престижних.

Цьогоріч її отримав Бред Пітт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

56-річний актор відзначений кіноакадемією за роль у кінострічці «Одного разу в Голлівуді». Бред Пітт зіграв у фільмі героя Кліфа Бута. Окрім відзнаки Американської кіноакадемії, ця роль принесла йому “Золотий глобус” у номінації “Найкраща чоловіча роль другого плану в ігровому фільмі”.

Загалом за «Оскар» у цій категорії, окрім Пітта, змагалися п'ятеро чоловіків: Том Генкс (“Чудовий день у нашому районі”), Ентоні Гопкінс (“Два Папи”), Аль Пачіно (“Ірландець”) та Джо Пеші (Ірландець”).

Як повідомляв Укрінформ, це вже 92-а церемонія вручення премії «Оскар» Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук. Цьогоріч вона традиційно проходить у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Права на трансляцію церемонії у США належать телеканалу ABC, шоу також демонструється наживо у багатьох країнах.